Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

The Elder Scrolls Online - Keine Grafik-Updates wegen Ps4 und Xbox One

The Elder Scrolls Online entwickelt sich laufend weiter, doch die Grafik dürfte erst einmal so bleiben, wie sie ist. Das liegt an der begrenzten Technik der Konsolen.

Von Jürgen Stöffel |