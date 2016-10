The Elder Scrolls Online hat endlich das lang ersehnte Update 12 »One Tamriel« erhalten. Jetzt können wir endlich ohne Schranken, Grenzen und Barrieren die Welt von Tamriel erkunden, ohne das uns unserer Volk, die Allianzzugehörigkeit oder der Charakterlevel im Weg stehen.

Elfen, Katze und Menschen können jetzt friedlich zusammen auf Abenteuer ausziehen.

Zum Thema The Elder Scrolls Online ab 11,95 € bei Amazon.de The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited für 25,49 € bei GamesPlanet.com The Elder Scrolls Online geht in die nächste Phase, denn mit Update 12 »One Tamriel« fallen viele Einschränkungen weg, die bislang ein freies Spielen und damit ein echte Elder-Scrolls-Gefühl verhindert haben. Denn in Skyrim, Oblivion und Morrowind konnte sich unser Held stets frei auf der offenen Welt bewegen und nach Herzenslust alles erkunden.

In ESO war dies bislang nicht möglich, denn nur im Endgame konnten wir die Regionen der anderen Allianzen betreten und als niedrigstufiger Spieler oder Solist waren viele Regionen für uns stets tabu. Mit One Tamriel fällt all dies weg, denn unser Charakter-Level samt Ausrüstung wird jetzt in jeder Region so skaliert, dass wir stets eine angemessene Herausforderung vorfinden.

Söldner statt Helden

Außerdem ist es jetzt egal, ob unser Held zum Dominion gehört oder dem König der Nord Gefolgschaft schwört, denn jetzt dürfen wir von vornherein dorthin reisen, wohin wir wollen. Das beißt sich freilich mit der Story, aber wenn wir unsere Helden als pragmatische Söldnerseelen sehen, sollte es trotzdem hinhauen. In den typischen Elder-Scrolls-Games waren wir eh meist problemlos bei mehreren Fraktionen dabei.

Duelle gehören zu den neuen Features in The Elder Scrolls Online.

Lediglich im offenen PvP in der Zentralprovinz Cyrodiil spielt die gewählte Fraktion noch eine Rolle. Wer hingegen einfach mal ein bisschen PvP haben will, darf das nagelneue Duell-Feature ausprobieren und sich mit Gleichgesinnten in der regulären Welt schlagen. Solo-Spieler, die keine Lust auf Gruppen haben, dürfen jetzt auch in die Region Kargstein und dort Quests alleine erledigen. Zuvor ging dies nur als Gruppe. Sämtliche Patch-Notes zu Update 12 »One Tamriel« gibt es unter dem angegebenen Link.

Quelle: Bethesda