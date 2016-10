In The Forest gab es zwar viele kleine Story-Hinweise, die Auflösung bleibt die Early-Access-Fassung aber bislang schuldig. Laut Entwickler Endnight Games werden aber bald alle Frage geklärt.

Von Kevin Willing |

Bald schon soll die Geschichte rund um den verlorenen Sohn Timmy beendet werden.

Zum Thema The Forest ab 0,94 € bei Amazon.de Der The Forest-Entwickler Endnight Games gab per Facebook bekannt, dass die Story des Survival-Titels bald ein richtiges Ende bekommen soll. Bislang beschränkte sich der Storyverlauf rund um das Schicksal von Timmy, dem Sohn des Protagonisten auf Spekulationen. Viele Theorien schwirren durch die Foren. Ob eine davon am Ende stimmt oder ob Endnight Games die Spieler komplett überrascht, steht noch aus.

Ende der Geschichte noch einmal umgeschrieben

Im Moment wird alles vorbereitet, um den Spielern das Ergebnis der langen Arbeit zu präsentieren. Nachdem sogar weiteres Personal eingestellt wurde, nur um die Geschichte zu verfeinern und zu erweitern sei man sehr auf die Reaktionen der Community gespannt.

Mit dem Ende der Geschichte soll aber nicht nur das Schicksal des Sohnes geklärt werden. Auch die vielen kleinen Ereignisse, von denen der Spieler selbst nur einen Bruchteil sieht sollen in einem großen Storystrang zusammenkommen. Was ist mit der Familie auf dem Boot passiert? Woher kommen die Gräber, Camps, Kameras und vieles mehr auf der Insel?

Dazu werden wir auch endlich eine wichtige Tür öffnen können, The-Forest-Spieler wissen sicherlich wovon wir reden.

Neues Ende für die Story

Das ursprüngliche Ende von The Forest sollte eher simpel gehalten werden. Jedoch entschieden sich die Entwickler für einen neuen Weg der Umwege über kleine Geschichten am Rande macht und sie am Ende zusammenführt.

Endnight Games freuen sich bereits darauf ihre Arbeit präsentieren zu können, geben aber noch kein genaues Datum an, wann die Early-Access-Version um die neuen Inhalte erweitert wird und wann das Spiel die EA-Phase dann vielleicht auch endlich verlässt.