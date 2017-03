Deck 13 Interactive hat den Release-Termin für das Action-RPG The Surge bekannt gegeben. Demnach erscheint das oftmals als Sci-Fi-Dark-Souls titulierte Spiel am 16. Mai 2017.

Von Andre Linken |

Als Release-Termin für das Action-Rollenspiel The Surge wurde der 16. Mai 2017 festgelegt.

Zum Thema The Surge ab 14,24 € bei Amazon.de Zwar ist schon seit Anfang dieses Jahres bekannt, dass das Action-Rollenspiel The Surge im Mai 2017 erscheinen soll. Einen konkreten Release-Termin gab es allerdings noch nicht - bis jetzt.

Wie der Entwickler Deck 13 Interactive jetzt offiziell bekannt gegeben hat, kommt The Surge am 16. Mai 2017 auf den Markt. Angaben zu den PC-Systemvoraussetzungen sind noch immer nicht bekannt, dürften allerdings innerhalb der nächsten Wochen folgen.

Das ist The Surge

The Surge ist ein Action-Rollenspiel von Deck 13 Interactive, dem Entwickler von Lords of the Fallen. Statt gegen Fantasy-Monster und Biester aus einer anderen Dimension geht es 60 bis 80 Jahre in der Zukunft in den Kampf gegen Cyborgs und Kampfroboter.Die Level sind ähnlich wie bei Lords of the Fallen im klassischer Metroidvania-Stil angelegt. Für die Technik des Spiels kommt abermals die selbstentwickelte Fledge Engine zum Einsatz.

