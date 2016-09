Im Netz ist ein möglicher Release-Termin für die erste Episode von Telltales The Walking Dead: Staffel 3 - A News Frontier aufgetaucht. Offiziell bestätigt ist aber erst der Release-Monat November.

Ist das Release-Datum der ersten Episode der dritten Walking-Dead-Staffel von Telltale geleakt?

Nachdem Telltale auf der PAX West 2016 den Release-Monat November der dritten Staffel mit dem Titel The Walking Dead: The Telltale Series - A New Frontier bekanntgegeben hat, könnte nun auch das genaue Release-Datum der ersten Episode feststehen.

Auf der Website des australischen Elektronik-Händlers JB Hi-Fi wird der 15. November 2016 als Termin für die Season-Pass-Dics mit Episode 1 auf der PS4 genannt. Eine offizielle Bestätigung seitens Telltale gibt es nicht. Womöglich handelt es sich bei der Monatsmitte auch schlicht um einen Platzhalter.

Eine neue Hoffnung

Die neue Staffel trägt den Untertitel »A New Frontier« (»Eine neue Grenze«) und soll ingesamt fünf Episoden umfassen. Erstes Gameplay gab es bereits auf der E3 2016 zu sehen. Auch in der dritten Staffel folgen wir wieder dem jungen Mädchen Clementine durch die zombieverseuchte Zukunft.

Der Schwerpunkt soll diesmal aber anders liegen: Statt nur ums Überleben soll es nun auch darum gehen, wie die Menschen eine neue Zivilisation aufbauen können. Neben Clementine ist mit Javier noch ein weiterer spielbarer Charakter bekannt, der versucht seine Familie in der lebensfeindlichen Welt zusammenzuhalten.

Damit sollten mit der neuen Grenze auch völlig neue Herausforderungen auf unsere Helden warten. Wir konnten uns auf der E3 2016 bereits einen ersten Eindruck der Zombie-Fortsetzung im Adventure-Stil verschaffen.