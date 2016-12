Ubisoft stellt vom 15. Dezember ab 19:00 Uhr bis zum 18. Dezember um 22:00 Uhr das Online-Shooter-MMO The Division kostenlos für den PC zur Verfügung.

Von Manuel Fritsch |

Wer den Onlineshooter The Division mal ausprobieren möchte, findet ab morgen Gelegenheit dazu. Das Spiel steht in vollem Umfang bis zum 18. Dezember kostenlos zur Verfügung.

Zum Thema The Division ab 4,33 € bei Amazon.de Tom Clancy's The Division Season Pass für 31,99 € bei GamesPlanet.com Ubisoft hat bekannt gegeben, dass Tom Clancy’s The Division ab morgen, vom 15. Dezember ab 19:00 Uhr bis zum 18. Dezember um 22:00 Uhr, kostenlos für Windows PC spielbar sein wird.

Während des kostenlosen Wochenendes haben die Spieler Zugriff auf den kompletten Inhalt des Spiels sowie auf alle kostenlosen Updates, die seit der Veröffentlichung des Spiels erschienen sind. Inbegriffen sind die Übergriffe- und Konflikt-Updates, Season-Pass Inhalte sind ausgeschlossen.

Mehr zum Spiel: The Division - Lebenslauf-Leak: Konkreter Hinweis auf zweites DLC-Jahr

Ob es ein weiteres Jahr mit DLCs für den Online-Shooter The Division geben wird, ist derzeit noch unklar. Aktuellen Gerüchten nach scheint Ubisoft an der Serie und der Marke jedoch festhalten zu wollen. Noch ist die erste DLC-Saison von The Division jedoch nicht vollständig. Der dritte und finale DLC »Das letzte Gefecht« (The Last Stand) erscheint nach einigen Verschiebungen erst im Frühjahr 2017 anstatt wie ursprünglich geplant im Winter 2016.