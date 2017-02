The Division

Verbesserung

Bei all diesen Änderungen an den Ausstattungswerten findet ihr hier die Details, wie sich existierende Ausstattung nach dieser Aktualisierung ändert.

- Wenn ihr einen (nicht verbesserten) Rüstungsbonus hattet, wird er in Gesundheit umgewandelt.

- Wenn ihr einen verbesserten Rüstungsbonus hattet, wird die Verbesserung zurückgesetzt und ihr erhaltet den Bonus, den das Objekt hatte, als ihr es angelegt habt.

- Wenn ihr einen (nicht verbesserten) Gesundheitsbonus hattet, wird er in Widerstand gegen alles umgewandelt.

- Wenn ihr einen verbesserten Gesundheitsbonus auf Knieschonern hattet, wird die Gesundheit darauf verbleiben.

- Wenn ihr einen verbesserten Gesundheitsbonus auf einem Brustteil und keinen Rüstungswurf auf diesem Teil hattet, könnt ihr die Gesundheit neu auswürfeln.

- Wenn ihr einen verbesserten Gesundheitsbonus auf dem Brustteil und einen Rüstungswurf auf diesem Teil hattet, dann wird die Verbesserung zurückgesetzt, weil ihr sonst 2 Gesundheitsboni hättet.

- Wenn ihr einen verbesserten Gesundheitsbonus auf einem anderen Ausstattungsteil hattet, wird die Verbesserung zurückgesetzt.

- Wenn ihr einen verbesserten Bonus Fertigkeit Eile auf eurem Rucksack hattet, wird die Verbesserung zurückgesetzt.

- Wenn ihr einen verbesserten Pistolenschadensbonus auf eurem Holster hattet und das Holster nach Aktualisierung 1.5 erworben wurde, wird die Verbesserung zurückgesetzt.

- Wenn ihr einen verbesserten gegnerischen Rüstungsschaden oder Schaden an Elite-Gegnern habt und das Objekt nach Aktualisierung 1.5 erhalten habt, wird die Verbesserung zurückgesetzt.

- Die Verbesserungen an exotischen Waffen werden zurückgesetzt.

- Einzigartige Talente auf exotischen Waffen können nicht verbessert werden.

- Freie Talente auf exotischen Waffen, die kein einzigartiges Talent haben (Liberator, Centurion, Eir und Hildr) können verbessert werden.

- Beachtet, wenn eine Verbesserung zurückgesetzt wird, wird das dafür aufgewendete Geld zurückerstattet, basierend auf den Kosten in Aktualisierung 1.6. Da die Verbesserung nun ein Kostenmaximum hat, erhaltet ihr eventuell weniger Geld zurück, als die ursprüngliche Verbesserung gekostet hat.