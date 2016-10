Wann erscheint das Rollenspiel Tyranny? Paradox Interactive und Obsidian Entertainment haben darauf jetzt die Antwort geliefert - in Form des offiziellen Release-Termins. Außerdem gibt es einen neuen Trailer zu sehen.

Von Andre Linken |

Es war zwar bereits bekannt, dass das Rollenspiel Tyranny noch im Verlauf dieses Jahres erscheinen soll. Einen konkreten Release-Termin gab es allerdings noch nicht - bis jetzt.

Wie Paradox Interactive sowie der Entwickler Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas) offiziell bekannt gegeben haben, erscheint Tyranny am 10. November 2016. Bereits jetzt können Sie im Online-Store von Paradox eine Vorbestellung abgeben, um sich vorab ein Exemplar zu sichern.

Außerdem finden Sie oberhalb dieser Meldung den neuesten Trailer von Tyranny, der Ihnen einen Mix aus Gameplay-Szenen und Zwischensequenzen zeigt.

Auf der Spur des Bösen

Bei Tyranny wird das Spielgeschehen aus einer isometrischen Perspektive dargestellt. Den Entwicklern zufolge handelt es sich um ein klassisches, handlungsbasiertes Rollenspiel. Ungewöhnlich ist hingegen der Held: Fatebinder, so sein Name, fühlt sich dem Bösen verpflichtet und ist im Auftrag von Kyros the Overlord unterwegs.