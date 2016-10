Tyranny - Gameplay-Trailer mit Kampfszenen und Release-Termin

Tyranny ist ein Fantasy-Rollenspiel von Obsidian Entertainment. Das Spielgeschehen wird aus einer isometrischen Perspektive dargestellt. Den Entwicklern zufolge handelt es sich um ein klassisches, handlungsbasiertes Rollenspiel. Ungewöhnlich ist hingegen der Held: Fatebinder, so sein Name, fühlt sich dem Bösen verpflichtet und ist im Auftrag von Kyros the Overlord unterwegs.