War Thunder - PvP-Turniere am Wochenende, hier die Preise

Am 28. und 29. Januar können sich kompetitive Spieler in War Thunder in verschiedenen Turnieren zu Lande und in der Luft messen, in drei Schwierigkeitsgraden von Arcade bis Simulation. Zu gewinnen gibt es Ingame-Währung, Prämium-Status und Titel.

Von Jochen Redinger |