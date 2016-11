WarCraft 4 ist bei Blizzard im Gespräch, aber derzeit noch Zukunftsmusik.

Bis das Strategiespiel WarCraft 4 auf den Markt kommt, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit. Darauf lassen zumindest die Aussagen von Mike Morhaime, dem Geschäftsführer von Blizzard Entertainment, schließen.

In einem BlizzCon-Interview mit dem Magazin Game Informer erklärte Morhaime, dass WarCraft 4 tatsächlich ein Thema bei Blizzard ist und er es sehr gerne sehen würde. Allerdings liegt der Fokus des Studios derzeit auf anderen Projekten.

Wir lieben RTS-Spiele, doch derzeit liegt unser Fokus darauf, StarCraft 2 und - MOBA-Spiele sind ja auch irgendwie RTS - Heroes of the Storm zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Ich finde es großartig, dass es so viel Leidenschaft und Interesse rund um WarCraft 4 gibt. Ich würde WarCraft 4 irgendwann in der Zukunft sehr gerne sehen. Doch aktuell liegt unser Fokus nicht darauf.