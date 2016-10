InXile Entertainment hat einige neue Details zur Koop-Kampagne des Rollenspiels Wasteland 3 bekannt gegeben. Außerdem hat die Crowdfunding-Aktion ihr erstes Stretch-Goal erreicht.

Von Andre Linken |

Die Koop-Kampagne von Wasteland 3 funktioniert auch dann, wenn ein Spieler offline ist.

Bereits seit der offiziellen Ankündigung von Wasteland 3 ist bekannt, dass es im Rollenspiel eine Koop-Kampagne geben wird. Doch wie genau soll sie funktionieren?

Darauf hat der Entwickler InXile Entertainment jetzt eine genauere Antwort geliefert. Wie in einem Update auf der Crowdfunding-Webseite FIG zu lesen ist, wird die Kampagne direkt mit den Spielern verbunden sein. Sprich: Wenn Sie das Abenteuer mit einem bestimmten Freund beginnen, können Sie ihn zu einem späteren Zeitpunkt nicht durch einen anderen Freund ersetzen.

Gemeinsam und doch getrennt

Zudem wird es nicht möglich sein, dass beide Spieler dieselben NPCs in ihrem Gefolge haben. Es wird jedoch eine Funktion geben, um Begleiter untereinander zu tauschen. Des Weiteren können die Spieler in einem gewissen Rahmen getrennte Wege gehen. Da der Ablauf teilweise asynchron aufgebaut ist, kann ein Spieler auch dann weitermachen, wenn sein Freund offline ist. Die dabei durchgeführten Aktionen werden dann in das Spiel des Freundes übertragen, wenn er wieder online kommt.

Allerdings will InXile Entertainment eine gewisse Synchronität nicht aus dem Auge verlieren. So müssen beide Spieler während der Koop-Kampagne von Wasteland 3 bei bestimmten Schlüsselmomenten anwesend sein. Das gilt auch für spezielle Missionen, die gemeinsam absolviert werden müssen.

Auf diese Weise soll das Koop-Element insgesamt gewahrt bleiben und gleichzeitig genügend Inhalte geboten werden, wenn einer der Spieler offline gehen sollte.

Crowdfunding läuft weiterhin gut

Zudem hat die Crowdfunding-Aktion von Wasteland 3 mittlerweile die Marke von 2,9 Millionen Dollar erreicht - und somit auch das erste der kürzlich angekündigten Stretch-Goals. Es wird demnach weitere Optionen für das Aussehens des Rangers geben. Des Weiteren lassen sich angelegte Ausrüstungsgegenstände wie Schaufel oder Brillen am Charakter sehen.

Die Aktion läuft noch bis zum 4. November 2016.