Ein neuer Patch für die PC-Version von Watch Dogs 2 bringt Fehlerbehebungen und eine bessere Performance. Der nervige Donut-Menschen-Glitch wurde ebenfalls beseitigt.

Grundsätzlich witzig, in größerer Anzahl aber eher nervig: Die Donut-NPCs in Watch Dogs 2. Ein Patch reduziert nun das vorher deutlich zu häufige Aufkommen der Figuren.

Zum Thema Watch Dogs 2 ab 13,41 € bei Amazon.de Watch_Dogs 2 für 47,99 € bei GamesPlanet.com Der Entwickler und Publisher Ubisoft hat ein Update für die gerade erst veröffentlichte PC-Version des Open-World-Hacker-Actionspiels Watch Dogs 2 veröffentlicht. Der Patch bringt das Spiel auf die Version 1.06.135.3 und steht seit vergangenem Wochenende zum Download bereit.

Die Aktualisierung sorgt unter anderem für einige Fehlerbehebungen und Performance-Verbesserungen. So wurde die Client-Stabiliät auf AMD-Crossfire-Systemen deutlich optimiert. Auch der Nervige Donut-NPC-Glitch gehört der Vergangenheit an. Der sorgte zuletzt dafür, dass eine ungewöhnlich hohe Anzahl der verkleideten Promotion-Figuren in der Spielwelt vorzufinden waren.

Verbesserungen auch am Online-Modus

Hinzu kommen einige Optimierungen am Online-Modus von Watch Dogs 2. Unter anderem wurden einige Absturz-Ursachen behoben und ein Fehler beim Cooldown-System während Online-Invasionen ausgemerzt. Auch ein Bug, durch den Spieler Hacker per NetHack durch Wände ausfindig machen konnten, gehört der Vergangenheit an.

Die kompletten englischsprachigen Patchnotes finden sich im offiziellen Ubisoft-Forum zum Spiel.

Watch Dogs 2 ist seit dem 29. November 2016 für den PC erhältlich. Der Konsolen-Release erfolgte schon etwas früher.

