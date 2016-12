Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

World of Tanks - Panzer unterm Weihnachtsbaum: So funktioniert das Event

Heute, am 16. Dezember, beginnt das neue Weihnachtsevent von World of Tanks. Alle Spieler die sich einloggen, bekommen einen Weihnachtsbaum und einen KV2-Snovitzer geschenkt. Außerdem muss man in den Missionen die Festtagsatmosphäre steigern, um weitere Belohnungen zu bekommen.

