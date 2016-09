Für World of Warcraft: Legion kommt der erste große Raid »Smaragdgrüner Alptraum«. Weiterhin gibt es auch Schlüsselsteine für die Plus-Version der mythischen Dungeons und die erste PvP-Season startet ebenfalls.

Von Jürgen Stöffel |

Lord Xavius ist der Endboss des neuen Raids.

World of Warcraft: Legion erhält mit dem heutigen Patch am 21. September den ersten Raid. Im »Smaragdgrünen Albtraum« treten unsere Helden gegen den garstigen Satyren-Fürst Xavius an. Doch bevor wir dem Ziegen-Elfen die Hörner stutzen, gilt es noch sechs weitere Bosse zu verdreschen. Angemessene Beute ist dabei garantiert.

Wer gern kleinere Instanzen bevorzugt, darf sich über die neuen Dungeons der Kategorie »Mythisch +« freuen. Um dort hineinzugelangen, können wir ab heute passend Schlüsselsteine finden. Diese Instanzen werden mit jedem Durchspielen schwerer und werten so den Schlüsselstein weiter auf. Im Tausch gegen einen voll aufgeladenen Stein gibt es 850er-Items, es ist aber auch möglich, mit weniger hohen Werten brauchbares Zeug zu erhalten.

Für Fans von gewerteten PvP-Gefechten startet übrigens heute auch die neue PvP-Saison. Dort winken größere Gewinne an Ehre und Artefaktmacht für die Artefaktwaffe.

Quelle: MMO-Champion.com