World of Warcraft: Legion macht im Rahmen des Zeitwanderungs-Event die alten Instanzen aus dem ersten Addon The Burning Crusade wieder attraktiv. Darin können wir alte Abenteuer neu erleben und aktuellen Loot abgreifen.

World of Warcraft: The Burning Crusade wird in Legion wieder interessant. Zumindest für eine Woche.

Zum Thema WoW: Legion ab 35 € bei Amazon.de World of Warcraft: Legion bietet nagelneue Dungeons und Raids, aber deswegen ist der alte Kram nicht weniger wertvoll. Denn mittels des Events »Zeitwanderung« können wir seit dem 11. Oktober eine Woche lang in den alten Instanzen des ersten WoW-Addons The Burning Crusade fetten Loot der Stufe 820 abstauben. Vorausgesetzt wir sind schon Level 110.

Mit dem Loot sind wir dann bestens gerüstet, um uns an den heroischen Dungeons in Legion zu versuchen und so unsere Ausrüstung weiter zu perfektionieren. Damit die alten Instanzen aus The Burning Crusade nicht langweilig sind, werden unsere Helden auf Stufe 70 herunterskaliert. Ebenfalls nützlich: Der Erzmagier Timear in Dalaran hat eine wöchentliche Quest auf Lager, die von uns verlangt, das wir fünf Dungeons aus der Einwanderung abschließen. Dafür gibt's dann noch mehr Loot, darunter eine Chance auf aktuelles Raid-Gear.

Quelle: MMO-Champion via Mein-MMO