WoW: Legion - Trotz Erdbeben: Spieler will Raid nicht abbrechen

Obwohl in Neuseeland ein Erdbeben der Stärke 7,5 wütet, will der Spieler Delrio Sierra zunächst nicht seinen Raid in World of WarCraft: Legion abbrechen. Davon gibt es auch ein Video zu sehen.

