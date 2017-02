World of Warcraft hat unter seinen Millionen von Spielern auch die eine oder andere Berühmtheit. Darunter ist der Schauspieler Vin Diesel ganz vorne, der selbst während einer großen Promo-Tour nicht vom WoW-PvP lassen will.

Von Jürgen Stöffel |

Spiel Vin Diesel womöglich einen kämpferischen Panda in World of Warcraft.

Zum Thema World of Warcraft ab 0,98 € bei Amazon.de World of Warcraft gehört zu den Lieblingsspielen von Schauspieler rund Actionheld Vin Diesel. Auf seiner Facebook-Seite hat der markante Glatzkopf bekannt gegeben, dass er gern am Abend mit seinem Bruder ein paar Runden im 2vs2-PvP verbringt.

PvP geht immer

Davon lässt er sich laut unserer Partnerseite Mein-MMO auch auf seiner anstrengenden Promotion-Tour für seinen neuen Film xXx 3: Die Rückkehr des Xander Cage nicht abhalten. Um das neue xXx-Action-Spektakel anzupreisen ist Von Diesel gerade in Chinas Hauptstadt Peking unterwegs.

Doch was spielt der taffe Actionheld in Azeroth? Ist er getreu seines Leinwandauftretens als dicker Orc-Krieger mit Glatze unterwegs oder spielt er entgegen jeder Erwartung eine kleine Gnomen-Priesterin? Wir wissen es leider nicht, denn da Vin Diesel keine Lust auf ständige Belästigungen hat, hat er seinen Namen im Spiel bislang verheimlicht.