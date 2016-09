Xavius ist der finale Raid-Boss im Schlachtzug »Der Smaragdgründe Alptraum« von World of WarCraft Legion. Doch selbst im höchsten Schwierigkeitsgrad »Mythic« hat er nicht mal einen Tag lang überlebt. Die Ehre gebührt der Gilde Exorsus.

Von Andre Linken |

Der Raid-Boss Xavius aus World of WarCraft: Legion wurde von der Gilde Exorsus bereits besiegt.

Zum Thema World of Warcraft ab 0,98 € bei Amazon.de Erst gestern öffnete der Schlachtzug »Der Smaragdgrüne Alptraum« im höchsten Schwierigkeitsgrad »Mythic« seine Pforten. Keine 24 Stunden später ist es bereits der ersten Gilde gelungen, sämtliche Bossgegner zu besiegen.

Genau genommen waren gerade mal 18 Stunden seit dem Startschuss in World of WarCraft: Legion vergangen, als die russische Gilde »Exorsus« den finalen Boss Xavius in die Knie zwingen konnte. Das ging ziemlich schnell, was auch gleich kritische Stimmen bezüglich des Designs laut werden ließ.

So schnell ging es noch nie

Die bisher kürzeste Lebensdauer eines finalen Raid-Bosses hatte Kel'Thuzad in dem Addon Wrath of the Lich King mit immerhin drei Tagen. Der Sieg gegen Xavius hat jedoch nicht mal 24 Stunden in Anspruch genommen, war laut Aussage der siegreichen Gilde sogar deutlich einfacher niederzuringen als der vorherige Boss des Schlachtzugs - Cenarius.

Der offizielle »Killshot« von der Gilde »Exorsus« zeigt den Sieg gegen Xavius.

Bisher hat sich der Entwickler Blizzard Entertainment noch nicht zu diesem Thema geäußert. Es ist durchaus denkbar, dass ein solch schneller Sieg gegen den finalen Raid-Boss von den Entwicklern gar nicht eingeplant war.

Mehr: WoW - Legion - DPS-Änderungen durch Hotfix

Übrigens: Alle anderen Gilden weltweit haben erst maximal fünf der sieben Raid-Bosse im »Smaragdgrüne Alptraum« besiegen können. Der Wettkampf können Sie unter anderem auf der Webseite WoWProgress verfolgen.