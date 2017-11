10 verlorene Spiele - Digitales Nirwana - Spiele die Ihr nicht mehr kaufen könnt.

Samstag, 18. November 2017 um 00:01

Verlorene Spiele, in dieser Video-Reihe zeigen wir Spiele, die gibt's gar nicht oder zumindest nicht auf einer der Download-Plattformen wie Steam, GOG oder Origin. Die Rede ist natürlich von älteren Spielen aber auch von echten PC-Klassikern. Und das man diese Titel nur als Raubkopie oder gebrauchte Version z.B. auf Ebay bekommt, ist tatsächlich ein großes Problem, denn selbst wenn man noch die alten Disketten, CDs oder DVDs findet, kann es passieren, dass sich die 16-bit-Installationsprogramme auf modernen 64-bit-Systemen gar nicht mehr öffnen lassen oder das es sonst irgendwelche Kompatibilitätsprobleme gibt. So gerät ein Teil der Spielegeschichte in Vergessenheit.