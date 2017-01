A Normal Lost Phone - Launchtrailer des einfühlsamen Coming-of-Age-Mysteryspiels

Freitag, 27. Januar 2017 um 16:40

Der Launchtrailer des narrativen Mysteryspiel A Normal Lost Phone stellt die Frage, wie man persönlich damit umgehen würde, wenn man ein Smartphone findet, und darin auf der Suche nach dem Besitzer die Lebensrealität eines jungen Menschen auf der Suche nach der eigenen Identität erlebt. Das Spiel spricht Themen wie Sexualität und Erwachsenwerden aus einer einzigartigen Perspektive an und ist für iOS, Android und dem PC verfügbar.



Der Soundtrack von A Normal Lost Phone beinhaltet 12 Tracks, die jeweils von einem unabhängigen Künstler komponiert wurden. A Normal Lost Phone gewann den Preis »Best Indie Game« auf der Game Connection Europe 2016 und hat außerdem eine »Honorable Mention« in der Kategorie »Excellence in Narrative« des Independent Game Festivals 2017 erhalten.