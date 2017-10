Abandon Ship - Trailer zeigt offene Spielwelt des »Piraten-FTL«

Donnerstag, 05. Oktober 2017 um 16:56

Fans von Seeschlachten alter Schule und des Indie-Hits Faster Than Light (FTL) sollten Abandon Ship gut im Auge behalten. Statt mit Raumschiffen das Universum zu erkunden, schippern wir hier mit klassischen Segelschiffen übers Meer, erledigen Quests, suchen Schätze und bekämpfen anderer Schiffe und fiese Riesenkraken.

Während vorangegangene Trailer unter anderem die taktischen Kämpfe im Detail beleuchteten, zeigt das neuste Gameplay-Video die Erkundung der offenen Spielwelt und lässt weitere Spielmechaniken erahnen. So ist zu sehen, dass die Spielwelt aus mehreren Levels mit unterschiedlichen Szenarien besteht. Jedes Level ist wie ein klassisches Gemälde von einem Rahmen eingefasst. Erst wenn wir eine bestimmte Anzahl Aufgaben in einem Abschnitt erledigt haben, können wir durch ein Tor im Rahmen in das nächste Gebiet gelangen.

Einen genauen Releasetermin für Abandon Ship gibt es noch nicht.