Age of Empires 2 HD: Rise of the Rajas - Die 4 neuen Völker im Launch-Trailer

Dienstag, 20. Dezember 2016 um 15:13

Siebzehn Jahre nach Release kriegt Age of Empires 2 immer noch neue Erweiterungen - wenn auch nur für die HD Edition. Zum Release von Rise of the Rajas haben die Entwickler einen Launchtrailer veröffentlicht, der die vier neuen Völker in Aktion zeigt. Die Burmanen und die Khmer führen beide ganze Heere mächtiger Kriegselefanten ins Feld, darunter sogar Elefanten mit einer schweren Balliste auf dem Rücken.

Die Malay setzen auf den Karambit-Krieger, eine schnelle und günstige Infanterie-Einheit, die den Feind schnell überwältigen soll. Die Vietnamesen schließlich verlassen sich auf überlegene Fernkampftruppen, besonders den Rattan-Bogenschützen, der fast immun gegen feindliche Pfeile ist. Die neuen Parteien bringen vier zusätzliche Kampagen mit.

Bereits die vorige Erweiterung hat uns im Test zu Age of Empires 2 HD: The African Kingdoms gut gefallen. Und dass Age of Empires 2 selbst 17 Jahre nach Release weiterlebt, das finden wir sowieso fantastisch.