Age of Empires: Definitive Edition - Ankündigungs-Trailer zur Neuauflage

Montag, 12. Juni 2017 um 20:43

Der Trailer stellt Age of Empires: Definitive Edition, die Neuauflage des Echtzeit-Strategie-Klassikers, vor. Das Original von 1997 wird komplett überarbeitet, was Grafik und Gameplay angeht. So wird es echte 3D-Einheit geben und keine hochaufgelösten 2D-Modelle. Der Multiplayer läuft über Microsofts Netzwerkplattform Xbox Live.

Wer vor Release losspielen wir, kann sich unter ageofempires.com für die Multiplayer-Beta registrieren.