Alien: Covenant - Alptraumhafter Horror im ersten Trailer

Sonntag, 25. Dezember 2016 um 10:30

Im ersten Trailer zu Alien: Covenant lernen wir die Crew der Covenant kennen. Das Kolonieschiff ist auf dem Weg zu einem fernen Planeten am Rand der Galaxie - aber der Trailer zeigt, dass der sich längst nicht als das erhoffte Paradies entpuppt. Sowohl an Bord des Schiffs als auch an der Planetenoberfläche machen Aliens Jagd auf die Crew.

Covenant ist Ridley Scotts Fortsetzung zu Prometheus und damit der sechste Alien-Film und der dritte, bei dem Scott persönlich Regie führte. Er erzählt die Vorgeschichte zu Alien weiter. Michael Fassbender, Noomi Rapace und Guy Pearce kehren in ihren Rollen aus Prometheus zurück. Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir and James Franco stoßen als neue Charaktere dazu.

Der Film soll am 18. Mai 2017 in den deutschen Kinos anlaufen.