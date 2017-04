Armored Warfare 2.0 - Video: Was passiert mit bisherigen Echtgeld-Käufen?

Mittwoch, 19. April 2017 um 11:59

Mit dem Update 0.19 beginnt am 20. April 2017 die Umstellung auf das Balance-System 2.0 für Armored Warfare. Das Update bringt weitreichende Balance-Änderungen und deshalb erklären die Entwickler, was mit bisherigen Käufen und Erfahrungspunkten im Spiel passiert.

Schließlich befindet sich das Free2Play-Panzerspiel bereits in der Open Beta und Spieler können bereits Echtgeld ausgeben. In diesem Video erklären die Entwickler, was mit den Freischaltungen und Premiuminhalten passiert und welche Optionen die Spieler haben.

Auf der offiziellen Webseite gibt es auch noch mehr Infos zu Balance 2.0 für Armored Warfare.