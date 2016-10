Arrival - Finaler Film-Trailer: Kommen die Aliens als Freund oder Feind?

21.10.2016 135 Views 1 Kommentare 0 Gefällt mir

Der neue finale Trailer zum Science-Fiction-Thriller Arrival zeigt einige neue Szenen von dem Besuch der Außerirdischen auf der Erde. Die Frage, ob sie als Freund oder Feind kommen, wird aber erst im Film selbst geklärt.

Auf der Erde landen eine Reihe von außerirdischen Raumschiffen. Das US-Militär schickt eine Sprach-Expertin und einen Mathematiker, das Phänomen zu untersuchen und einen ersten Kontakt mit den Aliens aufzunehmen. Währenddessen lösen die fremdartigen Besucher eine weltweite Panik unter den Menschen aus.

Regisseur Denis Villeneuve (Prisoners) verfilmt die Kurzgeschichte Story of Your Life (Geschichte deines Lebens) von Ted Chiang. Zur Besetzung gehören Amy Adams (Man of Steel), Jeremy Renner (Marvel's The Avengers), Forest Whitaker (Rogue One: A Star Wars Story) und Michael Stuhlbarg (A Serious Man).

Deutscher Kinostart ist am 10. November 2016.