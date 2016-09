Atlas Reactor - Rendertrailer mit transformierenden Robohunden und anderen Helden

Atlas Reactor setzt auf rundenbasierte, taktische Kämpfe im Stil von XCOM und orientiert sich bei seiner Optik am Cel-Shading Look von Blizzard's Overwatch. Im Spiel treten die mit einzigartigen Fähigkeiten ausgestatteten Freelancer in 5-gegen-5-Kämpfen gegeneinander an. Dabei hat jeder Spieler nur 30 Sekunden pro Runde Zeit, um eine Entscheidung zu treffen, damit das Tempo nicht verloren geht und eine Art »Schere-Stein-Papier-Situation« entsteht. Atlas Reactor war zunächst als Free2Play-Spiel angekündigt, wurde dann aber auf ein klassisches Einmal-Kauf-Modell umgebaut.