Atomic Blonde - Trailer: Action-Kracher mit Charlize Theron im Stil von John Wick

Freitag, 30. Juni 2017 um 18:40

Der neue Trailer zum Action-Kracher Atomic Blonde trägt die Handschrift von Regisseur David Leitch, der zuvor mit Chad Stahelski den Actionhit John Wick inszenierte. In den vielen neuen Szenen wird Charlize Theron (Mad Max: Fury Road) zur Agenten des MI 6 und legt sich in Berlin Ende der 80er Jahre kurz vor dem Mauerfall mit einer Reihe gegnerischer Agenten und Killern an. Sie wurde nach Berlin geschickt, um einen Spinoagering aufzudecken, der aus noch unbekannten Gründen einen Top-Agenten der Briten eliminierte.

Zur Besetzung gehören neben Charlize Theron (Mad Max: Fury Road), James McAvoy (X-Men, Split), John Goodman (Kong: Skull Island), Eddie Marsan (Ray Donovan), Sofia Boutella (Die Mumie), Toby Jones (Captain America) und Til Schweiger (Inglourious Basterds).

Kinostart ist am 24. August 2017.