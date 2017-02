Avengers: Infinity War - Video-Special zu Marvels Superhelden-Spektakel gegen Thanos

Montag, 13. Februar 2017 um 07:20

Zum Drehstart von Avengers: Infinity War präsentiert Marvel in einem Video-Special einen ersten Ausschnitt aus dem gigantischen Superhelden-Treffen gegen den mächtigen Thanos und welche Bedeutung die Infinity-Steinen haben.

Neben Robert Downey Jr. als Iron Man, Chris Pratt als Star-Lord und Tom Holland als Spider-Man kommen die Regisseure Joe und Anthony Russo sowie Marvel-Chef Kevin Feige zu Wort und liefern eine Vorschau auf das Superhelden-Spektakel.

Zur umfangreichen Besetzung gehören so ziemlich alle Superhelden aus den vergangenen Comic-Verfilmungen: Robert Downey Jr. als Iron Man, Chris Hemsworth als Thor, Scarlett Johansson als Black Widow, Chris Evans als Captain America, Jeremy Renner als Hawkeye, Mark Ruffalo als Hulk, Paul Rudd als Ant-Man, der neue Spider-Man (Tom Holland). Neu dabei sind die Guardians of the Galaxy mit Chris Pratt als Star-Lord, Zoe Saldana als Gamora, Karen Gillan als Nebula, Dave Bautista als Drax, Rocket Raccoon und Baby Groot, sowie Benedict Cumberbatch als Dr. Strange und Brie Larson als neue Superheldin Captain Marvel.

Neben Josh Brolin als übermächtiger Gegnerspieler Thanos, den es zu bezwingen gilt, wurde inzwischen auch ein Wiedersehen mit Benicio Del Toro als Collector aus Thor: The Dark Kingdom und Guardians of the Galaxy bestätigt.

Die Dreharbeiten dauern über ein Jahr, da beide Filme Avengers 3: Infinity War und Avengers 4 in einem Stück gedreht werden

Avengers 3: Infinity War ist für den 26. April 2018 in den Kinos angekündigt, gefolgt von Avengers 4 am 25. April 2019.