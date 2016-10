Batman: Arkham Asylum - Original auf dem PC gegen PS4 Return To Arkham Remaster

20.10.2016 31 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Wir vergleichen die Grafik von Batman Arkham Asylum im Original auf dem PC mit dem Batman Return to Arkham Remaster auf der PS4. Die PC-Version ist auf maximale Grafik-Details gestellt – inklusive Nvidia PhysX und MSAA 8x. Batman Return to Arkham bringt Batman Arkham Asylum und Arkham City auf die Current-Gen Konsolen PS4 und Xbox One. Es kommt mit einer sichtbar aufgebohrten Grafik und enthält neben den Hauptspielen alle zusätzlichen Charakter & Skin DLC Packs, Challenge Maps und Story-Missonen. An der Optik wurde deutlich geschraubt: neben nativer 1080p Auflösung gibt es schärfere Texturen, eine verbesserte Beleuchtung, neue Post-Processing Effekte wie Bloom und vieles mehr. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.