Batman: Gotham By Gaslight - Blu-ray-Trailer: Batman legt sich mit Jack the Ripper an

Mittwoch, 15. November 2017 um 08:00

Mit der Comic-Verfilmung Batman: Gotham By Gaslight veröffentlicht DC-Film einen weiteren düsteren Animationsfilm.

Basierend auf den gleichnamigen Comics von Brian Augustyn und Mike Mignola legt sich darin der Superheld mit einem der legendärsten Verbrecher der Geschichte an: Jack the Ripper.

Weiterer animierter DC-Film: Batman: The Killing Joke

Als ein brutaler Frauenmörder nachts in den Strassen von Gotham City sein Unwesen treibt, legt sich Bruce Wayne als Batman auf die Lauer. Doch plötzlich gerät er selbst unter Verdacht und wird von der Polizei als mutmaßlicher Jack the Ripper verhaftet. Mit Hilfe von Catwoman und seinem treuen Butler Alfred kann er seine Unschuld beweisen und legt dem legendären Mörder das Handwerk.

Warner bringt den animierten DC-Film Batman: Gotham By Gaslight von Sam Liu am 6. Februar auf DVD, Blu-ray und 4K Ultra HD in den US-Handel. Digital ist er bereits ab dem 23. Januar 2018 abrufbar.

Ein deutscher Release-Termin wird noch bekannt gegeben.