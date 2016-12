Batman: The Telltale Series - Trailer zum Seasonfinale Episode 5: City of Light

Montag, 12. Dezember 2016 um 19:39

Telltale hat den Launch-Trailer zum Staffelfinale »City of Light« des Episodenspiels Batman: The Telltale Series veröffentlicht. Die letzte und fünfte Episode erscheint ab dem 13. Dezember 2016 für PC, Xbox One, PS4 und mobile Plattformen.

In »City of Light« sollen einige (hoffentlich alle) wichtigen und offenen Fragen beantwortet werden, die während der ersten vier Episoden aufgeworfen wurden. Vor allem die Zukunft von Batman und natürlich Bruce Wayne sollen dabei im Mittelpunkt stehen.



Ein Novum für Telltale: Je nach der letzten Entscheidung in Episode 4 starten Spieler in Folge 5 an unterschiedlichen Startpunkten. Episode 1 des Spiels ist derzeit zum Staffelfinale gratis als Download verfügbar.