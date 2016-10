Battlefield 1: Battlepacks - Pack-Opening: Waffenskins, Nahkampfwaffen & XP-Bonus

13.10.2016 331 Views 1 Kommentare 1 Gefällt mir

Mit den Battlepacks in Battlefield 1 kommt man im Multiplayer-Modus nicht nur an neue Waffenskins, sondern auch an XP-Booster und seltene Nahkampfwaffen. Wir erklären im Video die Unterschiede zwischen normalen, verbesserten und überlegenen Battlepacks, zeigen Skins der Seltenheitsstufen »Spezial«, »Herausragend« sowie »Legendär«, erklären wie man die Packs überhaupt bekommt und was man mit Puzzleteilen und Schrott anfangen kann.

Anders als in früheren Battlefield-Spielen gibt's nämlich nur noch eine Art Pack, dafür aber drei Seltenheitsstufen und wechselnde Versionen mit unterschiedlichen Inhalten. Welche Skins in einem Pack möglicherweise enthalten sind, zeigt eine Liste bei der Auswahl eines Packs an.