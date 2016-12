Battlefield 1 - Gameplay-Trailer zur neuen, kostenlosen Map Giant's Shadow

Donnerstag, 08. Dezember 2016 um 16:50

Dice hat einen Trailer zur neuen Battlefield 1 Map Giant's Shadow veröffentlicht. Der Releasetermin für die Karte ist der 20. Dezember 2016, Besitzer des Season Passes und Vorbesteller dürfen bereits am 13. Dezember in die Schlacht ziehen. Im Video mit neuen Gameplay-Szenen sieht man die neue Karte, die auf der Schlacht an der Selle im Jahr 1918 basiert.

Die Gefechte finden im Schatten eines abgestürzten Zeppelins statt, dessen gigantisches Gerippe auf dem Schlachtfeld herumliegt. Als Behemoth kommt der schwerbewaffnete Panzerzug zum Einsatz, um das unterlegene Team zu unterstützen. Außerdem ist im Trailer eine neue Waffe zu sehen. Die Armbrust, die Granaten verschleudert, war zuvor bereits auf einem Artwork aufgetaucht. Gut möglich, dass die Waffe ein Teil des gleichen Updates für BF 1 ist wie auch die neue Karte.