Battlefleet Gothic: Armada - Trailer: Die Tau sind da!

Battlefleet Gothic: Armada ist ein Echtzeitstrategie-Titel, der auf dem gleichnamigen Tabletop-Spiel von Games Workshop basiert. Hintergrund bildet das Warhammer-40K-Universum. In dem Spiel dreht sich alles um die namengebende Kampfflotte, die gegen Abbaddon und dessen Kreuzzug des Chaos in den Kampf zieht. Der Spieler kann jedes einzelne Schiff der Flotte kontrollieren - sowohl inner- und außerhalb des Gefechts. Außerdem kann er deren Waffen, Verteidigung und andere System anpassen. Den Captains können detaillierte Verhaltensbefehle gegeben werden, beispielsweise ab wieviel Schaden sie sich zurückziehen. Die Kapitäne können sich aber auch weigern, Befehle zu befolgen. Battlefleet Gothic: Armada nutzt die Unreal Engine 4. Die Schlachten finden trotz 3D-Umgebung aber nur im 2D-Raum statt, ähnlich wie damals bei Star Trek Armada. Im Multiplayer können wir auf Seiten des Imperiums, der Orcs, der Eldar und des Chaos kämpfen. Die Umgebung kann dabei zum Vorteil genutzt werden, wir können uns beispielsweise in Gaswolken verstecken. Da die Schiffe so groß sind, können einzelne Teil beschädigt werden, deren Funktionen wir dann nicht mehr nutzen können.