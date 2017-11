Battlerite - Trailer zum Free2Play-Release des Arena-Brawlers

Mittwoch, 08. November 2017 um 12:22

Der Trailer zum Arena-Actionspiel Battlerite läutet den Free2Play-Release bei Steam ein. Was auf den ersten Blick wie ein MOBA im Stil von League of Legends oder Dota 2 wirkt, ist eigentlich ein PvP-Actionspiel mit direkter WASD-Steuerung und verbindet Elemente aus Fighting Games und Top-Down-Shootern mit dem Arena-Prinzip.

Entsprechend gibt es keine Lanes, Minions oder Gebäude – hier kommt es nur auf den Skill im Kampf an. Es treten je zwei oder drei Spieler in kurzen 10-minütigen Runden gegeneinander an und versuchen, das Gegnerteam mithilfe von Waffengewalt und Zaubersprüchen auszuschalten.

Am 8. November endet mit dem Free2Play-Launch die Early-Access-Phase von Battlerite. Die Finanzierung läuft dann über Mikrotransaktionen für rein kosmetische Items wie Skins via Lootkisten.