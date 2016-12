Baywatch - Film-Trailer: Dwayne Johnson tritt David Hasselhoffs Nachfolge an

Donnerstag, 08. Dezember 2016 um 05:02

Die Rettungsschwimmer von Malibu sind zurück: Im ersten Trailer zur Action-Komödie Baywatch sorgen Dwayne Johnson als Mitch Buchannon und Zac Efron als Matt Brody für Recht und Ordnung am Strand.

Regisseur Seth Gordon (Kill The Boss) bringt die Kultserie aus den 1990er Jahren in die Kinos. In weiteren Rollen spielen Alexandra Daddario als Summer, Kelly Rohrbach als C.J. Parker und Ilfenesh Hadera als Stephanie Holden mit. Auch ein Cameo-Auftritt von Originalstar David 'The Hoff' Hasselhoff ist geplant.

Baywatch kommt am 11. Mai 2017 in die Kinos.