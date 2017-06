Beyond Good & Evil 2 - Trailer: Wie findet man Crew-Mitglieder und welche Schiffsgrößen gibt es?

Mittwoch, 28. Juni 2017 um 15:16

Story Content Director Gabrielle Shrager erklärt in diesem Interview-Video zu Beyond Good and Evil 2, was für Charaktere die Spieler erstellen können und wie die aussehen werden. So ist es möglich als Mensch oder Tier-Hybrid zu spielen. Die Ubisoft-Entwicklerin erklärt auch, wie man neue Crewmitglieder für sein Schiff auf Missionen treffen kann, beispielsweise indem man einen Sklaven-Transporter überfällt und die Gefangenen befreit.

Die Crewmitglieder kommen mit eigenen Hintergrundgeschichten und sollen auf die Aktionen und Entscheidungen des Spielers reagieren. So soll es auch möglich sein, dass NPCs das Schiff des Spielers wieder verlassen, wenn sie nicht mit dem Spieler klar kommen.

Im zweiten Teil des Trailers geht es dann noch um Raumschiffe und andere Fahrzeuge und dazu meldet sich Associate Creative Director Emile Morel zu Wort und gibt eine kleine Erklärung zu den Größen der Schiffe, die man im Spiel steuern wird können.

Im Video sehen wir erneut ein paar Gameplay-Szenen aus der 14 Minuten langen Tech-Demo, die es kürzlich bereits als Trailer mit Entwicklerkommentar zu sehen gab.

Vorschau: Was wird Beyond Good and Evil 2?