Black Lightning - Trailer wirft einen ersten Blick auf die neue DC-Serie

Freitag, 19. Mai 2017 um 08:00

Der US-Sender The CW stellt mit einem ersten langen Trailer seine neue DC-Serie Black Lightning vor. Darin schlüpft Cress Williams (Hart of Dixie, Prison Break) ins Kostüm des Superhelden aus den DC Comics, nur um es zunächst einmal wieder auszuziehen.

Denn der High School Lehrer und Rektor Jefferson Pierce (Cress Williams) verspricht seiner Familie, das Superhelden-Dasein als Black Lightning an den Nagel zu hängen. Doch kaum fehlt er auf der Straße, nimmt die Gewalt im Viertel überhand. Um seine eigenen Kinder vor den Gangs und Kriminellen zu schützen, zieht er wieder sein Superhelden-Kostüm mit einem Spezialgürtel an, der ihm elektromagnetische Superkräfte verleiht. So meldet er sich als Black Lightning zurück und sorgt wieder für Recht und Ordnung auf den Straßen.

Die neue DC-Serie stammt von dem Duo Mara Brock und Salim Akil und obwohl sie von Greg Berlanti produziert wird, gehört sie laut den Verantwortlichen nichts ins sogenannte Arrow-Universe mit den weiteren DC-Serien Arrow, The Flash, Supergirl und Legends of Tomorrow auf dem gleichen US-Sender.

Die neue DC-Serie Black Lightning geht in diesem Herbst auf dem US-Sender The CW an den Start. Wann sie auch in Deutschland gezeigt wird, steht noch aus.