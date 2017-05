Blade Runner 2049 - Erster Trailer mit Ryan Gosling und Harrison Ford

Montag, 08. Mai 2017 um 20:05

Warner Bros. hat am Montagabend den schon von vielen Fans sehnlich erwarteten ersten Trailer von Blade Runner 2049 veröffentlicht. Der knapp 2:20 Minuten lange Clip zeigt die zwei Hauptdarsteller Ryan Gosling und Harrison Ford endlich auch in Aktion.

Ryan Gosling übernimmt in dem Sequel die Rolle des neuen Blade Runners Officer K. Der Film schließt nicht nahtlos an den Klassiker aus dem Jahr 1982 an, sondern spielt zirka 30 Jahre nach den Ereignissen rund um Blade Runner Rick Deckard (Harrison Ford). Der alte Ermittler steht dem neuen offenbar mit Rat und Tat beim Aufdecken einer großen Verschwörung zur Seite.

In weiteren Rollen spielen Robin Wright (House of Cards), Mackenzie Davis (Der Marsianer), Dave Bautista (Guardians of the Galaxy), Ana de Armas (War Dogs), Sylvia Hoeks (The Lake) David Dastmalchian (Prisoners) und Jared Leto (Suicide Squad) mit.

Die Regie im Blade-Runner-Sequel führt der Sci-Fi-Visionär Denis Villeneuve (bekannt aus Arravial und Sicario), produziert wird der Film von Ridley Scott. Mehr über die Bildsprache von Villeneuves Filmen erfahren Sie in Marco Rischs Nerdkultur-Video übers Sehen lernen.

Villeneuves Vision: So wenig CGI wie möglich

Blade Runner 2049 kommt weltweit am 6. Oktober 2017 ins Kino.