Bright - Action-Trailer mit Will Smith als Cop gegen Orks & Elfen

Freitag, 21. Juli 2017 um 08:45

Im neuen Trailer zum ungewöhnlichen Action-Thriller Bright von Suicide Squad-Regisseur David Ayer (End of Watch) legt sich Will Smith mit Elfen und Orks an.

Der Netflix-Film spielt in einer alternativen Gegenwarteitlinie, in der Menschen, Orks und Elfen normal die Erde bevölkern. Die beiden Cops Ward (Will Smith) und der Ork Jakoby (Joel Edgerton) machen eines Nachts bei ihrer Streife eine düstere Entdeckung, die die Zukunft und die Welt, die sie kennen, für immer verändern wird.

In weiteren Rollen spielen neben Will Smith (Men in Black) und Joel Edgerton (Black Mass), noch Noomi Rapace (Verblendung), Lucy Fry (11.22.63), Edgar Ramirez (Zero Dark Thirty), Margaret Cho (Drop Dead Diva) und Ike Barinholtz (Suicide Squad) mit. Das Drehbuch stammt von Max Landis (Chronicle).

Der Action-Thriller Bright geht am 22. Dezember auf Netflix an den Start.