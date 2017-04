Bulletstorm - Original gegen Remaster auf dem PC

Mittwoch, 12. April 2017 um 16:08

Das Bulletstorm Full Clip Edition Remaster ist auch für den PC erschienen. Aber kann sich das Spiel auch tatsächlich in Sachen Grafik vom Original abheben und wie sieht es mit der Performance aus? Wir zeigen es im Video.

Wir haben beide Spiele mit 2160p Auflösung gespielt, beim Original mussten wir allerdings noch ein paar Kleinigkeiten anpassen, damit es unter Windows 10 einwandfrei lief.

So haben wir Games for Windows Live deaktivieren müssen, außerdem mussten wir die Config.ini anpassen, um sowohl die Bildrate zu entsperren als auch das Sichtfeld anzupassen. Im Original lag das bei 85, während das FOV im Remaster standardmäßig auf 92 gestellt ist. Die ini-Dateien liegen übrigens unter USER\Documents\My Games\Bulletstorm\StormGame\Config und sind verschlüsselt. Mit dem »Bulletstorm INI Editor« lässt sich das leicht umgehen. Die entsprechenden Links dazu gibt es in der Videobeschreibung auf Candyland.

Im Video haben wir einen One GameStar-PC Ultra mit einem Intel Core i7 6700K, 16 GB DDR4 RAM und GeForce GTX 1080 benutzt.