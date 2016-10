Call of Duty: Infinite Warfare - Trailer: So sieht das Map-Remake des MW2-Klassikers »Terminal« aus

21.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Ein neues Call of Duty, ein weiteres Kartenremake als Preorder-Bonus: Wer Call of Duty: Infinite Warfare vorbestellt, erhält die Map Terminal. Das Original stammt aus Modern Warfare 2 und ist an die Flughafenmission angelehnt.

Den Flughafen tauscht Infinite Warfare aber gegen einen Raumhafen: Die Sci-Fi-Variante von Terminal spielt auf dem Mond. Während das Layout klassisch bleibt, dürfen sich Kenner zumindest auf einen Tapetenwechsel einstellen. Terminal wurde auch für Modern Warfare 3 neu veröffentlicht, war damals aber identisch zum Original.

Terminal wurde für Infinite Warfare auch in puncto Bewegung verändert, schließlich nutzt der Sci-Fi-Shooter Wallruns und lässt Boostsprünge auf höhere Ebenen ausführen. Die Map erscheint zusammen mit Call of Duty: Infinite Warfare am 04. November 2016 für PC, Xbox One und PlayStation 4.