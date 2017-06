Call of Duty - Trailer zum Event »Days of Summer«

Mittwoch, 28. Juni 2017 um 18:11

In Call of Duty: Black Ops 3, Infinite Warfare und Modern Warfare Remastered findet das Days-of-Summer-Event statt. In Black Ops 3 startet es am 11. Juli, in den beiden neusten Ablegern schon am 27. Juni.

Spieler erhalten kostenlose Items wie Skins, neue Karten und Charaktere oder doppelte XP-Boosts.

Das neue Call of Duty: WW2 erscheint dann am 3. November und bringt die Reihe zurück in den 2. Weltkrieg. Auf der E3 wurde erstmals richtiges Gameplay gezeigt und erklärt, wie die Fahrzeuge und Divisionen im Spiel funktionieren sollen.