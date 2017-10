Call of Duty WW2 - Live-Action-Trailer: Wir bringen die Band wieder zusammen!

Montag, 16. Oktober 2017 um 15:58

Im Live-Action-Werbespot zu Call of Duty: WW2 von Activision und Treyarch haben alte Freunde nur eine Mission: Für die Rückkehr von CoD in den Zweiten Weltkrieg die Band wieder zusammenzutrommeln. Denn die sind seit dem letzten Ableger in alle Himmelsrichtungen verstreut.

Call of Duty: WW2 erscheint für PC, PS4 und Xbox One am 3. November 2017.