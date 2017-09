Call of Duty: WW2 - Trailer »Meet the Squad«: Red Daniels

Mittwoch, 20. September 2017 um 09:57

Activision hat vier neue Trailer veröffentlicht, die unsere Protagonisten im Singleplayer von Call of Duty: WW2 vorstellen. Den Anfang macht Privat Ronald »Red« Daniels, der Texaner ist der Charakter, den wir am meisten in der Kampagne spielen.

Die anderen drei sind sein Kommandant Lieutenant Joseph Turner, sein Mitstreiter und Freund Private Robert Zussman und Seargeant William Pierson, der zunächst alles andere als ein angenehmer Zeitgenosse ist, da gibt es wohl Stresspotenzial mit Red. Damit ist unser Singleplayer-Squad komplett.

WW2 erscheint am 3. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One.