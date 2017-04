Call of Duty: WW2 Video - Weltkriegs-Setting: Zurück zum Standard

Donnerstag, 27. April 2017 um 14:19

Im Reveal-Stream wurde Call of Duty: WW2 am 26. April zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert und bereits viele Einzelheiten zur Kampagne, dem Multiplayer und dem Zombi-Koop-Modus enthüllt. Doch wir wissen noch mehr: Bereits vor dem weltweiten Reveal konnte Johannes Rohe für uns einen ausführlichen Blick auf das neue Call of Duty werfen und Michael Condrey, dem Mitbegründer der Sledgehammer Studios, viele zusätzliche Informationen aus der Nase ziehen, die wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten wollen.

Im Video verrät Johannes bereits Schauplätze und Story-Details der Singleplayer-Kampagne, spricht über den Umbruch im Multiplayer-Modus und erklärt die Beweggründe der Entwickler, sich erneut an einem Weltkriegs-Szenario zu versuchen.

Wenn Ihnen das im Video alles zu schnell ging, haben wir die Infos für Sie auch noch einmal zum Nachlesen:

Alles zur Kampagne in unserer Singleplayer-Preview

Multiplayer und Infos zum Zombie-Koop-Modus

Die szenische D-Day Mission