Champions of Anteria - Gameplay-Trailer mit neuem Champion aus dem DLC »Die Alchemistin«

Champions of Anteria ist aus Entwicklungsbeständen des eingestellten Die Siedler 8: Königreiche von Anteria entstanden. Statt Aufbau-Strategie gibt es darin allerdings Echtzeit-Kampfeinsätze mit Helden. Zwar verbleiben noch einige rudimentäre Aufbau-Elemente, die konzentrieren sich aber vornehmlich darauf, die Helden bei ihrer Arbeit zu unterstützen. So stellen wir in der Schmiede neue Ausrüstung her und beim Braumeister neue Heiltränke, die wir dann in den Missionen einsetzen können. In diesen Einsätzen erobern wir Sektor für Sektor die Welt Anteria von fiesen Schurken zurück. Die KI-Gegner bleiben indes nicht passiv, sondern erobern ihrerseits verlorene Gebiete zurück und breiten sich auf der Kampagnen-Karte aus.