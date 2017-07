Chronicles of Elyria - Gameplay-Trailer zeigt Animationen der Tiere

Montag, 31. Juli 2017 um 11:46

Das Video zum Generationen-MMOs Chronicles of Elyria stellt einige Animationen der Tiere vor, die es in dem Spiel zu sehen geben wird.



Zwar stammen die Gameplay-Szenen noch aus einer Pre-Alpha-Version von Chronicles of Elyria. Doch schon jetzt geben sie einen interessanten Vorgeschmack auf die Fauna der großen Spielwelt. Neben Pferden und Hirschen sind auch einige Fantasiewesen zu sehen, die deutlich größer sind als Menschen.

Chronicles of Elyria wird aktuellen Planungen zufolge nicht vor der zweiten Hälfte 2019 erscheinen. Ein Beta-Test ist für Anfang 2019 vorgesehen.